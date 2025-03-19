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لبنان

بعد خطفهم من قبل عصابة.. الجيش يحرّر سوريين في منطقة الهرمل

Lebanon 24
19-03-2025 | 14:26
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ ١٩ / ٣ /٢٠٢٥، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل من تحرير السوريَّين (ح.ب.) وشقيقه (س.ب.) بعدما أقدمت عصابة على خطفهما في بلدة الجمالية - بعلبك.
تجري المتابعة لتوقيف أعضاء العصابة".
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