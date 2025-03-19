بعد خطفهم من قبل عصابة.. الجيش يحرّر سوريين في منطقة الهرمل

صدر عن - مديرية التوجيه الآتي:

Advertisement

"بتاريخ ١٩ / ٣ /٢٠٢٥، نتيجة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية في منطقة من السوريَّين (ح.ب.) وشقيقه (س.ب.) بعدما أقدمت عصابة على خطفهما في بلدة الجمالية - .

تجري المتابعة لتوقيف أعضاء العصابة".