بعد الكلام عن إقفالها.. قناة "الحرة" توضح

في ردٍّ على قرار إلغاء منحة تمويل شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) من قبل الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، صرح الرئيس التنفيذي للشبكة، جيفري غدمن قائلاً إنّ "شبكة الشرق الأوسط للإرسال، التي تشمل قناة الحرة ومنصاتها الرقمية، والتي تصل إلى عشرات الملايين من المشاهدين في ، هي الصوت الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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وأضاف: "هناك كثير من الجماعات الإرهابية التي تكرهنا، مثل حماس وحزب الله والحوثيون، وكذلك الجماعات المعادية للولايات المتحدة في إيران. كذلك، فإنّ إيران تعزز نفوذها وتوسعها في ، حيث زادت ميزانيتها لعمليات نشر الأخبار والمعلومات في بنسبة 50 بالمئة. وفي مواجهة هذه التحديات، تقف شبكة الشرق الأوسط للإرسال في وجه محاولات نشر العداء ضد الولايات المتحدة".

وأردف: "نحن الوحيدون نروي القصة الأميركية في منطقة تشهد مناخاً إعلامياً يعمه العداء المطلق للولايات المتحدة، فوسائل التواصل الاجتماعي في تحتفل اليوم بالاستسلام الأحادي لصوت أميركا نتيجة إنهاء تمويلنا بشكل مفاجئ".

وأكمل: "إن ميزانية شبكة الشرق الأوسط للإرسال لا تتجاوز تكلفة مروحتين من طراز أباتشي، وفي هذا الوقت بالذات، لا يجب على أميركا أن تتخلى عن أحد مصادر قوتها".

وتابع: "وافق الكونغرس في 14 من شهر آذار على تمويل إستمراري لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة 2025، وفي اليوم التالي، أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بانهاء إتفاقيات منحة التمويل بشكل مفاجئ".