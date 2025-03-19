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لبنان
بعد الكلام عن إقفالها.. قناة "الحرة" توضح
Lebanon 24
19-03-2025
|
14:46
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في ردٍّ على قرار إلغاء منحة تمويل شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) من قبل الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، صرح الرئيس التنفيذي للشبكة، جيفري غدمن قائلاً إنّ "شبكة الشرق الأوسط للإرسال، التي تشمل قناة الحرة ومنصاتها الرقمية، والتي تصل إلى عشرات الملايين من المشاهدين في
المنطقة
، هي الصوت الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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وأضاف: "
هناك كثير من الجماعات الإرهابية التي تكرهنا، مثل حماس وحزب الله والحوثيون، وكذلك الجماعات المعادية للولايات المتحدة في إيران. كذلك، فإنّ إيران تعزز نفوذها وتوسعها في
المنطقة
، حيث زادت ميزانيتها لعمليات نشر الأخبار والمعلومات في
المنطقة
بنسبة 50 بالمئة. وفي مواجهة هذه التحديات، تقف شبكة الشرق الأوسط للإرسال في وجه محاولات نشر العداء ضد الولايات المتحدة".
وأردف: "نحن الوحيدون
الذين
نروي القصة الأميركية في منطقة تشهد مناخاً إعلامياً يعمه العداء المطلق للولايات المتحدة، فوسائل التواصل الاجتماعي في
المنطقة
تحتفل اليوم بالاستسلام الأحادي لصوت أميركا نتيجة إنهاء تمويلنا بشكل مفاجئ".
وأكمل: "إن ميزانية شبكة الشرق الأوسط للإرسال لا تتجاوز تكلفة مروحتين من طراز أباتشي، وفي هذا الوقت بالذات، لا يجب على أميركا أن تتخلى عن أحد مصادر قوتها".
وتابع: "وافق الكونغرس في 14 من شهر آذار على تمويل إستمراري لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة
المالية
2025، وفي اليوم التالي، أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بانهاء إتفاقيات منحة التمويل بشكل مفاجئ".
وشبكة "الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) مؤسسة إعلامية غير ربحية تأسست عام 2004 تمولها الحكومة الأميركية من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، وهي
وكالة
فيدرالية تعمل على حماية الاستقلالية والنزاهة المهنية لإعلاميي المؤسسة.
إن
(MBN) شبكة متعددة الوسائط مهمتها تقديم أخبار ومعلومات رصينة باللغة العربية عن
الولايات المتحدة
، كما تهدف إلى تغطية قضايا حقوق الانسان والحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير بديل ضروري للتضليل المعلوماتي الذي تبثه الصين وروسيا وإيران. وتسعى (MBN) إلى التواصل مع شعوب
المنطقة
دعما للحريات العالمية".
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