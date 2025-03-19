بسبب "إشكال قديم".. إطلاق نار وجريح في طرابلس

أصيب المدعو "م. ش" بطلقات نارية عدة في يديه وقدميه، وذلك عندما أطلق "أ.د" النار عليه في شارع عزمي - ، على خلفية اشكال سابق بين الطرفين ادى الى وفاة زوجة مطلق النار.

Advertisement

ونقل الجريح الى بواسطة الصليب ، فقما حضرت على الفور الاجهزة الامنية والعسكرية المختصة وبدأت بملاحقة مطلق النار والتحقيقات، لمعرفة خلفيات الحادث.