مخاتير قضاء الهرمل يناشدون الدولة: للإهتمام بأمن المنطقة وحمايتها

عقد مخاتير قضاء الهرمل، اليوم الأربعاء، تم خلاله، "التداول بالاحداث الاخيرة التي عصفت بهذه وما جرى على الحدود - والاعتداء الهمجي على قرى هذا القضاء من قصف للمنازل الآمنة وترويع للاطفال والنساء وتهجير لسكان هذه الحدودية وسرقة محتويات المنازل وحرق البيوت".

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وتوجه المخاتير إلى "الدولة ممثلة برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة الجيش، للنظر إلى هذه والاهتمام بها وبأمن بلداتها وحدودها وحمايتها من قبل الجيش اللبناني، الذي هو صاحب بالدفاع عن هذه التي دافع أهلها عن أراضيها في وجه المد التكفيري".



وأشاروا إلى أنَّ "بلدة حوش السيد علي أصبحت قرية منكوبة وهي التي عاث فيها التكفيريون خرابا ودمارا وسرقوا منازلها وحرقوها وسرقوا المواشي والسيارات، وهي بحاجة سريعة الى الدولة للنظر بالخسائر التي تكبدتها، وبالتالي لتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين وتأمين ايواء سكانها".