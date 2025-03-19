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لبنان
"ندعم عون وسلام".. هكذا ردّ ويتكوف على خبر لقائه بمسؤول لبناني
Lebanon 24
19-03-2025
|
16:55
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أشار مكتب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أن "التقرير الذي يزعم أن ويتكوف التقى بمسؤول لبناني لم يُذكر اسمه في الدوحة هو تقرير كاذب ومضلل والترويج للشائعات والأخبار الزائفة لا يؤدي إلا إلى نشر الفوضى وتقويض مصداقية وسائل الإعلام".
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وأضاف: "لبنان دولة مستقلة لها قراراتها السيادية ونحن نثق في قدرة الحكومة".
ولفت إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد
ترامب
أوضحت علناً وسراً أن
الولايات المتحدة
تدعم الحكومة
اللبنانية
بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حيث يعملان على بسط سيادة الدولة في جميع أنحاء
لبنان
وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة وتلبية مطالب الشعب".
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