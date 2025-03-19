Advertisement

لبنان

"ندعم عون وسلام".. هكذا ردّ ويتكوف على خبر لقائه بمسؤول لبناني

Lebanon 24
19-03-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1335712-638780228472276291.jpg
Doc-P-1335712-638780228472276291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مكتب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أن "التقرير الذي يزعم أن ويتكوف التقى بمسؤول لبناني لم يُذكر اسمه في الدوحة هو تقرير كاذب ومضلل والترويج للشائعات والأخبار الزائفة لا يؤدي إلا إلى نشر الفوضى وتقويض مصداقية وسائل الإعلام".
Advertisement

وأضاف: "لبنان دولة مستقلة لها قراراتها السيادية ونحن نثق في قدرة الحكومة".

ولفت إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضحت علناً وسراً أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حيث يعملان على بسط سيادة الدولة في جميع أنحاء لبنان وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة وتلبية مطالب الشعب".
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي: إذا رفضت "حماس" خطّة ويتكوف سنبدأ توغلاً بريّاً في غزة
lebanon 24
20/03/2025 02:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: نستحق من أوكرانيا "رد الجميل" مقابل دعمها
lebanon 24
20/03/2025 02:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض لبناني لتمديد مهلة الانسحاب الاسرائيلي ..عون ينوّه بمواقف ميقاتي الوطنية ودعمه الجيش
lebanon 24
20/03/2025 02:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني خلال لقاء ترامب: سندعم ترامب لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
lebanon 24
20/03/2025 02:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-03-19
17:43 | 2025-03-19
17:06 | 2025-03-19
17:00 | 2025-03-19
16:30 | 2025-03-19
16:29 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24