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لبنان

لبحث الانتخابات البلدية في صيدا.. جولة لسعد على الحريري والبزري

Lebanon 24
19-03-2025 | 17:43
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زار الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري"، النائب أسامة سعد، يرافقه وفد قيادي من التنظيم، رئيسة "مؤسسة الحريري"، بهية الحريري، في دارتها في مجدليون، في حضور أعضاء من قيادة "تيار المستقبل". 
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وعُرضَت في اللقاء التطورات السياسية والامنية في لبنان، في ضوء ما يجري على حدوده الجنوبية والشمالية الشرقية. كما وتشاور المجتمعون في  الاستحقاق البلدي في مدينة صيدا.

إلى ذلك زار سعد والوفد القيادي النائب عبد الرحمن البزري، في مكتبه في صيدا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان، والملفات المتعلقة بمدينة صيدا، كما وجرى تناول ملف الانتخابات البلدية.
 

 
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