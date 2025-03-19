لبحث الانتخابات البلدية في صيدا.. جولة لسعد على الحريري والبزري

زار الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري"، أسامة سعد، يرافقه وفد قيادي من التنظيم، رئيسة "مؤسسة الحريري"، بهية ، في دارتها في مجدليون، في حضور أعضاء من قيادة "تيار المستقبل".

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وعُرضَت في اللقاء التطورات السياسية والامنية في ، في ضوء ما يجري على حدوده الجنوبية والشمالية الشرقية. كما وتشاور المجتمعون في الاستحقاق البلدي في مدينة صيدا.



إلى ذلك زار سعد والوفد القيادي عبد الرحمن البزري، في مكتبه في صيدا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في ، والملفات المتعلقة بمدينة صيدا، كما وجرى تناول ملف الانتخابات البلدية.



