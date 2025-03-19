مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"



عاد الأمن إلى الحدود اللبنانية-السورية بدخول الجيش الى الجانب اللبناني من بلدة حوش السيد علي في البقاع واعلنت قيادة الجيش أن الأمر تم بعد التنسيق بين السلطات والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع.

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رئيس الجمهورية جوزاف عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى وشدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.



في الداخل ينعقد مجلس الوزراء في جلسة غدا الخميس لاستكمال النقاش في آلية التعيينات تمهيدا لإعتماد الصيغة النهائية لمنهجية هذه الآلية.



في قطاع غزة يوم ثان من العدوان الاسرائيلي خلف مزيدا من الشهداء والجرحى والدمار وطال المنازل وخيم النازحين ومدارس ايواء لا سيما في مواصي خان يونس ورفح.



بالموازاة نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين أمنيين تأكيدهم ان قوات الاحتلال تخطط لعملية برية واسعة النطاق ولفتوا الى انها قد تهاجم مناطق عدة باستخدام قوة أكبر مع المحافظة على مواقعها بذريعة رفض حماس إطلاق سراح بقية الأسرى وهو اتهام ردت عليه حماس بالتاكيد أنها لم تغلق باب التفاوض.



وفيما اكد رئيس حكومة كيان الإحتلال بنيامن نتانياهو ان استئناف العدوان ليس الا بداية وان حكومته ستواصل الحرب حتى تخليص الاسرى وصف رئيس الموساد الاسبق تامير فاردو نتانياهو بالجبان المخادع والكاذب الخسيس متهما اياه ببدء تفعيل نظام التدمير الذاتي للكيان.



هذا وستعقد حكومة الكيان غدا الخميس اجتماعا لإقالة رئيس الشاباك رونين بار قبل جلسة الكابينت.



في اليمن تواصل العدوان الاميركي على محافظتي صعدة وحجة في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع استهداف حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان) للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.



مقدمة الـ "أو تي في"



على وقع التطورات الدامية في غزة واليمن، لا تزال الحدود اللبنانية-السورية تستقطب الأنظار والقلق، في ضوء غياب الحلول الجذرية التي تمنع تمددها او تكرارها، في موازاة التفلت الاسرائيلي الكامل من مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار، بدليل الاحتلال المستمر للنقاط الخمس، والخروقات اليومية للسيادة، من الجنوب الى البقاع.



وفي الموازاة، تتساءل اوساط سياسية عن سبب التأخير في دعوة المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن التطورات الاخيرة، او على الاقل، الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، الذي تخضع لسلطته القوات المسلحة بموجب الدستور، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على الامن وحفظا للسيادة.



وفي غضون ذلك، تنشغل الحكومة بإقرار آلية للتعيينات الادارية، يفترض ان تراعي الدستور، حتى لا تتكرر تجربة الطعون السابقة امام المجلس الدستوري، في ضوء ملامح الاصرار على الخروج عن نص الطائف وروحه، حيث اثار كلام رئيس الحكومة نواف سلام المكرر عن تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية موجة اعتراضات، على اعتبار ان مهمة الهيئة بموجب النصوص الحرفية، تقديم الاقتراحات لالغاء الطائفة ككل، لا الطائفية السياسية فحسب، ذلك ان الغاء الاخيرة وحدها يعتبر الغاء للمشاركة المسيحية في الحياة السياسية وشطبا للميثاق.



واليوم، انفجرت مجددا بين مكونات الحكومة الواحدة، حيث رد نائب القوات فادي كرم على نائب حركة امل قاسم هاشم، ببيان جاء فيه: يصر البعض على ربط احتكار الدولة للسلاح بحوار حول ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية.



واضاف كرم: لم نعد بحاحة الى استراتيجيات دفاعية وغيرها، وجل ما هو مطلوب الالتزام بالدستور والبيان الوزاري والكف عن الإدلاء بتصريحات معاكسة لسياسة الحكومة الواضحة تجاه موضوع سلاح حزب الله، بخاصة انكم تشاركون في الحكومة كفريق سياسي، قال فادي كرم متوجها الى حركة أمل، هذا مضر بالحكومة وبصورة والثقة المفقودة طالما ان الدولة لم تبسط سيطرتها على الأرض كلها.



فأي انقاذ واصلاح يرتجى في ضوء الخلاف على العناوين الجوهرية والاساسيات؟. عاد الأمن إلى الحدود اللبنانية-السورية بدخول الجيش الى الجانب اللبناني من بلدة حوش السيد علي في البقاع واعلنت قيادة الجيش أن الأمر تم بعد التنسيق بين السلطات والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع.رئيس الجمهورية جوزاف عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى وشدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.في الداخل ينعقد مجلس الوزراء في جلسة غدا الخميس لاستكمال النقاش في آلية التعيينات تمهيدا لإعتماد الصيغة النهائية لمنهجية هذه الآلية.في قطاع غزة يوم ثان من العدوان الاسرائيلي خلف مزيدا من الشهداء والجرحى والدمار وطال المنازل وخيم النازحين ومدارس ايواء لا سيما في مواصي خان يونس ورفح.بالموازاة نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين أمنيين تأكيدهم ان قوات الاحتلال تخطط لعملية برية واسعة النطاق ولفتوا الى انها قد تهاجم مناطق عدة باستخدام قوة أكبر مع المحافظة على مواقعها بذريعة رفض حماس إطلاق سراح بقية الأسرى وهو اتهام ردت عليه حماس بالتاكيد أنها لم تغلق باب التفاوض.وفيما اكد رئيس حكومة كيان الإحتلال بنيامن نتانياهو ان استئناف العدوان ليس الا بداية وان حكومته ستواصل الحرب حتى تخليص الاسرى وصف رئيس الموساد الاسبق تامير فاردو نتانياهو بالجبان المخادع والكاذب الخسيس متهما اياه ببدء تفعيل نظام التدمير الذاتي للكيان.هذا وستعقد حكومة الكيان غدا الخميس اجتماعا لإقالة رئيس الشاباك رونين بار قبل جلسة الكابينت.في اليمن تواصل العدوان الاميركي على محافظتي صعدة وحجة في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع استهداف حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان) للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.على وقع التطورات الدامية في غزة واليمن، لا تزال الحدود اللبنانية-السورية تستقطب الأنظار والقلق، في ضوء غياب الحلول الجذرية التي تمنع تمددها او تكرارها، في موازاة التفلت الاسرائيلي الكامل من مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار، بدليل الاحتلال المستمر للنقاط الخمس، والخروقات اليومية للسيادة، من الجنوب الى البقاع.وفي الموازاة، تتساءل اوساط سياسية عن سبب التأخير في دعوة المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن التطورات الاخيرة، او على الاقل، الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، الذي تخضع لسلطته القوات المسلحة بموجب الدستور، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على الامن وحفظا للسيادة.وفي غضون ذلك، تنشغل الحكومة بإقرار آلية للتعيينات الادارية، يفترض ان تراعي الدستور، حتى لا تتكرر تجربة الطعون السابقة امام المجلس الدستوري، في ضوء ملامح الاصرار على الخروج عن نص الطائف وروحه، حيث اثار كلام رئيس الحكومة نواف سلام المكرر عن تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية موجة اعتراضات، على اعتبار ان مهمة الهيئة بموجب النصوص الحرفية، تقديم الاقتراحات لالغاء الطائفة ككل، لا الطائفية السياسية فحسب، ذلك ان الغاء الاخيرة وحدها يعتبر الغاء للمشاركة المسيحية في الحياة السياسية وشطبا للميثاق.واليوم، انفجرت مجددا بين مكونات الحكومة الواحدة، حيث رد نائب القوات فادي كرم على نائب حركة امل قاسم هاشم، ببيان جاء فيه: يصر البعض على ربط احتكار الدولة للسلاح بحوار حول ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية.واضاف كرم: لم نعد بحاحة الى استراتيجيات دفاعية وغيرها، وجل ما هو مطلوب الالتزام بالدستور والبيان الوزاري والكف عن الإدلاء بتصريحات معاكسة لسياسة الحكومة الواضحة تجاه موضوع سلاح حزب الله، بخاصة انكم تشاركون في الحكومة كفريق سياسي، قال فادي كرم متوجها الى حركة أمل، هذا مضر بالحكومة وبصورة والثقة المفقودة طالما ان الدولة لم تبسط سيطرتها على الأرض كلها.فأي انقاذ واصلاح يرتجى في ضوء الخلاف على العناوين الجوهرية والاساسيات؟.

مقدمة الـ "أل بي سي"



هل سحب صاعق التفجير على الحدود الشرقية بين الجيش السوري والعشائر أو الأهالي او حزب الله؟



الجيش اللبناني نجح في الأنتشار في الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي، بعد يومين من المواجهات أدت الى سيطرة الجيش السوري على البلدة، ثم جاءت المفاوضات مع الجيش اللبناني، فانسحب الجيش السوري من الجزء اللبناني.



ولكن هل طوي الملف؟ المؤشرات لا تشجع على القول إن الملف طوي، فكثير من عناصر وعوامل التفجير ما زالت قائمة، ولعل ابرزها أن الجزء السوري من البلدة ما زال ممنوعا على أهلها، كما ان مناطق أخرى على الحدود وضعها متداخلا وما زالت تشكل بؤرة نزاع...



فكيف ستكون المعالجة؟



وعلى أي مستوى؟



مستوى سياسي؟



أم يقتصر على المستوى العسكري؟



الايام المقبلة ستشكل فترة اختبار للنيات، وفي ضوء ما سيحصل سيعرف ما إذا كانت فترة ما بعد المواجهات مجرد هدنة أو أكثر من ذلك؟



أمنيا، العميد محمود قبرصلي رئيسا لشعبة المعلومات خلفا للعميد خالد حمود، فقد عين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله العميد محمود قبرصلي رئيسا لشعبة المعلومات، بعد فصل العميد خالد حمود ووضعه في تصرف المدير العام.



الحرب على غزة في يومها الثاني مستمرة، مسؤول في حماس أكد أن الحركة لم تغلق باب التفاوض على رغم الغارات العنيفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أمس الثلاثاء، مطالبا الوسطاء بإلزام الدولة العبرية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.



وتابع: "لاحاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف".



الجدير ذكره أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أن الضربات الجوية هي "مجرد بداية".



وقبل الدخول بالنشرة نشير إلى موقع أكسيوس كشف أن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.



مقدمة "الجديد"



انتشار الجيش اللبناني في نقطة الاشتباك الحدودية مع الجانب السوري من شأنه أن يفصل بين نارين ويعزز الأمن في نقاط كادت أن تخرج عن السيطرة. وهذه النقاط وصلت هاتفيا بجهاز المتابعة بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل اذ شدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة.



خمسون آلية عسكرية تمركزت في الجانب اللبناني من حوش السيد علي لحفظ الأمن والتصدي للخروقات.



وأعلنت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية بدأت تنفيذ تدابير أمنية في البلدة بما في ذلك تسيير دوريات.



ولكن دخول الجيش الى لم يرق لبعض المجموعات التي تجمهرت ووجهت كلاما عدائيا للجنود والضباط محتمية بهتافات للسيد حسن نصرالله وناطقة بتعابير يخجل لها الأحياء والشهداء على حد سواء وسرعان ما أعلنت عشائر الهرمل استنكارها وطالبت بحماية الجيش ومثل هؤلاء المعترضين على دخول الجيش انما يعترضون على قطع رزقهم لكون جزء من معركة الحدود هي تهريب بتهريب ومن الجانبين.



غير أن المهربين لا يمثلون كل العشيرة إذ ينشد السكان في الهرمل الأمان والاستقرار في حمى الجيش اللبناني الذي أمر ونفذ.. هدد وفعل وخاض معركة السيطرة على الحدود مع ابقاء التواصل السياسي بين قيادتي البلدين. وعلى ضبط الحدود اجتمعت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، فأكدت تعزيز إمكانات الجيش عتادا وعديدا والتشدد في مكافحة التهريب واعتقال المهربين وإحالتهم على القضاء المختص.



وإذا كانت الحدود مع سوريا قد خضعت لمعالجة عسكرية ودبلوماسية على حد سواء فإن الحدود الجنوبية غير خاضعة لأي من الآليات... وتتفلت فيها اسرائيل من كل الضوابط ومن اشراف لجنة وقف اطلاق النار.



واليوم دعت الامم المتحدة اسرائيل الى سحب قواتها من ، وأعلنت أنها رصدت سبعة انشطة للجيش الاسرائيلي شمالي الخط الأزرق ولن يكون لدى اسرائيل اي اهتمام بقراءة موقف الامم المتحدة الذي يسجل خروقاتها ويدعوها للانسحاب لكون الحرب التي بدأتها في غزة لا تتيح لها سوى مراكمة المجازر واستكمالها نحو الضفة.



وبحربها هذه تجدد اسرائيل مشروع ريفييرا ترامب وتعيد له الأسباب الموجبة لتطبيقه ودفع الفلسطيين الى جحيمين اثنين: الموت والهجرة.



ونار غزة تشكل في باطنها رسائل الى كل من يعنيهم الأمر وضمنا الذي لم يحد عن الدبلوماسية في مواجهة النيران الاسرائيلية، غير أن تصريحا من قلب الدولة رمى بالمسؤولية على حزب الله،



وقال وزير الخارجية يوسف رجي إن الحزب يتنصل من اتفاق وقف اطلاق النار، وإن النص واضح وصريح ويحدد المجموعات المسموح لها بحمل السلاح. كل ذلك يحدث تحت ضغط اميركي لتشكيل لجان مدنية ذات طابع سياسي للتفاوض على النقاط الخمس.



وفي معلومات الجديد أن تواصلا في هذا الشان تم بين المبعوثة الاميركية مورغن اورتاغوس والقيادات .



والى ان يتفرغ ترامب الى ادارة الشرق الاوسط فإنه يضرم النيران في غزة... يقصف الحوثيين بعنف... يجري تفاوضا على سلام اوكرانيا... ويعطي ايران مهلة شهرين للعودة الى التفاوض النووي.



ولحينه يتفاوض داخليا على اسم لحاكم المصرف المركزي والذي لن يدخل الى جلسة مجلس الوزراء غدا، وأعيد خلط اوراق المرشحين بين الممنوع لبنانيا والمرغوب اميركيا، أما فرنسيا فإن باريس أخلت ساحتها.



وفي معلومات الجديد أن سمير عساف غير مرشح للمركز و سيرفض بكل احترام تولي المهمة إن تمت تسميته معربا للمسؤولين عن استعداده وحرصه على تقديم الاستشارات في أي وقت في حال احتاج البلد إلى خبرته في مجال المال و الاقتصاد".



