جلسة حكومية ثانية اليوم لاقرار آلية التعيينات.. قبرصلي رئيسا لشعبة المعلومات خلفاً لحمود

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يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثانية في السرايا لإنجاز إقرار آلية التعيينات. وقد أعدّت اللجنة المكلفة بإعداد الآلية عملية تنقيحها الأخيرة أمس.ويصر رئيس الحكومة على صدورها بعد استكمال المندرجات التي تكفل حسن سير تطبيقها وأن تكون شفافة وقائمة على جملة من المعايير التي تتطلب: الجدارة والكفايات والشفافية في الأسماء المرشحة بحسب قوله لـ"النهار" وهذا "ما عليه في الوزاري". ويضيف على الصفات التي يذكرها حصول "التنافس المطلوب" بين الاسماء المرشحة التي ستبدأ فور الإعلان عن الآلية بتقديم سيّرهم االعلمية إلى الوزارات والإدارات.كما أكد رئيس الحكومة خلال سلسلة لقاءات عقدها في السراي أن حكومته بدأت العمل على جملة ملفات، سياسية واقتصادية واجتماعية، معتبراً أنه “لا بد لقطار الدولة أن ينطلق على أكثر من مستوى أو مسار، من أقصى إلى أقصى الجنوب، وفي العاصمة بيروت”.وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن آلية التعيينات الإدارية يفترض أن تسلك طريقها في مجلس الوزراء اليوم بعد ما اشبعت درسا ورأت أنه بمجرد إقرارها فإن هناك شروطا تتم مراعاتها قبل أن تكون الكلمة الفصل لمجلس الوزراء.إلى ذلك تحدثت المصادر نفسها عن أن التطورات على الحدود مع سوريا وما جرى في منطقة حوش السيد علي قد يحضر في مجلس الوزراء حيث يتم التأكيد على دور القوى الشرعية ومن غير المستبعد أن يتم التطرق إلى ما وجِّه للجيش من اتهامات بالتخوين لحظة دخوله .وكتبت" نداء الوطن": على خط التعيينات، ما نضج منها هو تعيين العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات خلفاً للعميد خالد حمود، أما على صعيد التشكيلات القضائية، فإن بعضها شبه محسوم فيما البعض الآخر ما زال غير ناضج وقيد الدرس، وفي مقدمها المدعي العام المالي الذي سيخلف القاضي علي ابراهيم، ومنصب رئيس التفتيش القضائي الذي يبدو أن مَن سيتولاه قد حُسِم.ونفى مصدر وزاري لـ«اللواء» كل ما تروِّجه مطابخ بعض السياسيين، عن تعيينات معينة في بعض الادارات العامة، مؤكداً ان كل التعيينات ستخضع للآلية التي سيقرها مجلس الوزراء اليوم، والتي تحافظ على الاسس التي ارسى قواعدها اتفاق الطائف.اضافت" اللواء": في اطار المناقلات والتشكيلات الامنية، اصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله برقية مناقلات في المديرية ابرز ما فيها تعيين العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات، بدل العميد خالد حمود الذي جرى فصله مع العميد خالد عليوان الى الديوان بتصرف المدير العام. كما جرى فصل العميد جورج خير الله من إمرة فصيلة الاشرفية وتعيينه في رئاسة ديوان المدير العام. وفصل رئيس مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب العميد زاهر عاصي ووضعه بتصرف المدير العام.وكتبت" الاخبار":إذا كان «تطيير» حمّود (وقبله المدير العام السابق اللواء عماد عثمان) جاء بناءً على تقاطعات محليّة وخارجيّة، فإنّ إبعاد رئيس القوة الضاربة في شعبة المعلومات العميد خالد عليوان أتى بشكلٍ مفاجئ. «رجل المهمّات الصعبة» الذي كان اسمه مطروحاً لتولي منصب المدير العام، تمّت تنحيته فعلياً، بعدما وُضع في تصرّف المدير العام.ومثلهما، كان مصير قائد معهد قوى الأمن الدّاخلي بالوكالة العميد بلال الحجّار، الذي كان أيضاً مُرشّحاً محتملاً لخلافة عثمان، قبل أن «يُخفى» اسمه عن لائحة العهد الجديد ويتم وضعه في تصرّف وزير الدّاخليّة والبلديّات.في حين يبدو إقصاء رئيس فرع معلومات بيروت، العميد عبدالله السمروط، مُختلفاً عن زملائه، لكوْنه يمتلك أقدميّة على مديره الجديد، ما يجعله فعلياً أعلى منه.ولم يُعرف كيف سيملأ عبدالله «المقاعد الشاغرة» داخل المديريّة، وتحديداً منصب رئيس القوّة الضاربة، وإذا ما أعدّ «اسماً استفزازياً» لـ«المستقبليين».وإن كان بعض المتابعين يلفتون إلى أنّ كل الأسماء المطروحة من العمداء السُّنّة، ومن بينهم قبرصلي، ليسوا بعيدين عن «المستقبل» باعتبار أنّ جميعهم يدورون أصلاً في فلكه.وإلى جانب التشكيلات في ما خصّ الضبّاط السُّنّة، برزت في تعميم عبدالله الإطاحة برئيس المكتب الإقليمي لشعبة المعلومات في الجنوب العميد زاهر عاصي، المقرّب من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري. فيما شُكّل العميد جورج خيرالله رئيساً لديوان المدير العام.وكتبت" الديار":استمرت امس، ورشة التغييرات في قوى الامن الداخلي، مع اصدار المدير العام لقوى الامن الداخلي قرارا، الغى بموجبه مذكرات فصل سابقة، قضت بتعيين العميد محمود قبرصلي رئيسا لشعبة المعلومات، خلفا للعميد خالد حمود الذي وضع في تصرف المدير العام، حيث كانت ترددت معلومات عن اقتراح لتعيينه سفيرا في احدى الدول العربية، الا انه سقط نتيجة رفض وزير الخارجية، كما تم وضع كل من العمداء، بلال الحجار، زاهر عاصي، خالد عليوان، سعدالله سمروط، جورج خير الله بتصرف اللواء المدير العام.وفي هذا الاطار توقعت مصادر متابعة ان تشهد المديرية العامة تشكيلات لعدد كبير من ضباطها بعد اتمام تعيين مجلس قيادتها الجديد.