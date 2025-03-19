اسرائيل تمعن في الخروقات وواشنطن "للتطبيع المقنّع"

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وبحسب بعض التقارير الأمنيّة، فإن النقاط الخمس التي يتم التركيز عليها، هي: «تلة الحمامص التي تبعد كيلومترا عن الخط الأزرق، وتقع في مرتفع جنوب بلدة الخيام، وتشرف على مستعمرة المطلة معيان باروخ وكفر يوفال. والدواوير التي تقع على طريق مركبا حولا وتقابلها مستعمرة مرغليوت شرق هونين وجل الدير التي تقع جنوب شرق بلدة عيترون، وتشرف على مستوطنتي افيفيم والمالكية ولديها رؤية لعمق الجولان السوري المحتل، وجبل بلاط الذي يقع بين راميا ومروحين ويشرف على مستعمرتي زرعيت وشوميرا وعلى جزء من الجليل الغربي وتلة اللبونة التي تبعد 300 متر عن الحدود، وهي على امتداد من خراج علما الشعب والناقورة، وهي عبارة عن مجموعة غابات حرجية كثيفة تشرف على الجهتين والفلسطينية المحتلتين وتقابلها مستعمرتا شلومي وحانيتا في الداخل الفلسطيني المحتل».مصادر مطّلعة طرحت العديد من التساؤلات أبرزها ما يتعلق بالحل بالنسبة إلى في حال قرّر الاحتلال البقاء في هذه النقاط، مشيرة إلى أنه على الصعيد السياسي للعهد الجديد، فإنه فور انسحاب إسرائيل من الجنوب وبقائها في هذه النقاط، حصل اجتماع في القصر الجمهوري، بحضور رئيس الجمهوريّة ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، حيث صدر بيان يؤكد أن يعتبر هذه النقاط محتلّة وسوف يقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، كما يتحدث البيان عن ضرورة أن تلعب الدول الضامنة والراعية لتنفيذ القرار 1701 دوراً أكثر تأثيراً لجهة إجبار كيان إسرائيل على الانسحاب، وعن حق باستعمال كل الوسائل المتاحة لتحرير أرضه دون أن تتطرق للمقاومة تصريحا بل تلميحا.من هنا يتضح أن ما يحاك للبنان من بوابة الجنوب، قد يكون أكبر بكثير من التكهنات، مع جنوح الوضع الميداني نحو التفلت التدريجي وقد يصل الى عودة الحرب والمواجهة . وهذه المرة قد يكتسب بثلاثيته الجيش والشعب والمقاومة شرعية الدفاع عن السيادة التي تكفلها مواثيق الأمم الدولية. فهل تمهد «تل أبيب» لجولة جديدة من الحرب استنادا على ما تزعمه حماية للشمال الفلسطيني المحتل وسكان المغتصبات الفلسطينية؟