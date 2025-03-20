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لبنان

إشكال وإطلاق أعيرة نارية وإلغاء صلاة التراويح.. هذا ما جرى في عكار

Lebanon 24
20-03-2025 | 02:08
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شهدت بلدة السويسة - عكار مساء أمس إشكالًا تطور من خلاف على ترديد الصلاة بعد الآذان إلى اعتداء جسدي وإطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المعلومات، بدأ الخلاف بتلاسن بين مسؤول المسجد والمؤذن قبل أن يتطور إلى اعتداء بالضرب على الأخير بعد استدراجه خارج المسجد عقب صلاة العشاء. ومع تصاعد التوتر، أقدم ابن مسؤول المسجد على إطلاق أعيرة نارية ما أثار قلق الأهالي ودفع إلى إلغاء صلاة التراويح في محاولة للتهدئة.

وفي وقت لاحق تدخلت الشرطة العسكرية في الجيش حيث أوقفت مطلق النار "ع.ر" وصادرت السلاح المستخدم من دون تسجيل أي إصابات.
 
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