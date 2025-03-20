إشكال وإطلاق أعيرة نارية وإلغاء صلاة التراويح.. هذا ما جرى في عكار

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شهدت بلدة السويسة - مساء أمس إشكالًا تطور من خلاف على ترديد بعد الآذان إلى اعتداء جسدي وإطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، بدأ بتلاسن بين مسؤول والمؤذن قبل أن يتطور إلى اعتداء بالضرب على الأخير بعد استدراجه خارج عقب صلاة العشاء. ومع تصاعد التوتر، أقدم ابن مسؤول على إطلاق أعيرة نارية ما أثار قلق الأهالي ودفع إلى إلغاء صلاة التراويح في محاولة للتهدئة.وفي وقت لاحق تدخلت الشرطة في الجيش حيث أوقفت مطلق النار "ع.ر" وصادرت السلاح المستخدم من دون تسجيل أي إصابات.