رستم زار قائد الجيش مهنئا: العكاريون متمسكون بوحدة لبنان

Advertisement

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" الدكتور أحمد رستم قائد الجيش العماد رودولف هيكل مهنئا، وبحث معه في التطورات المتعلقة بالنزوح السوري الجديد إلى ، بالإضافة إلى الوضعين الأمني والاجتماعي في .وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، فقد اكد رستم أن "الشعب العكاري يعتبر الجيش اللبناني بمثابة صمام للبلاد، وأن العكاريين متمسكون بوحدة ومؤسساته" .وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تقتضي الوعي والحكمة في التعامل مع التحديات، فضلاً عن ضرورة التكاتف بين جميع السياسية والشعبية لتجاوز الأزمات"، مشددا على " أهمية التعاون المستمر بين الجهات الأمنية والحكومية لمواجهة التحديات المرتبطة بـالنزوح السوري، مع التأكيد على ضرورة ضمان استقرار الأوضاع في بما يساهم في أمنه واستقراره".