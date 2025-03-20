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لبنان
رستم زار قائد الجيش مهنئا: العكاريون متمسكون بوحدة لبنان
Lebanon 24
20-03-2025
|
03:07
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني"
النائب
الدكتور أحمد رستم قائد الجيش العماد رودولف هيكل مهنئا، وبحث معه في التطورات المتعلقة بالنزوح السوري الجديد إلى
لبنان
، بالإضافة إلى الوضعين الأمني والاجتماعي في
المنطقة
.
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وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، فقد اكد رستم أن "الشعب العكاري يعتبر الجيش اللبناني بمثابة صمام
أمان
للبلاد، وأن العكاريين متمسكون بوحدة
لبنان
ومؤسساته" .
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تقتضي الوعي والحكمة في التعامل مع التحديات، فضلاً عن ضرورة التكاتف بين جميع
الأطراف
السياسية والشعبية لتجاوز الأزمات"، مشددا على " أهمية التعاون المستمر بين الجهات الأمنية والحكومية لمواجهة التحديات المرتبطة بـالنزوح السوري، مع التأكيد على ضرورة ضمان استقرار الأوضاع في
لبنان
بما يساهم في
تعزيز
أمنه واستقراره".
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