سوريان.. دخلا خلسة إلى لبنان وباعا المخدرات

تمكّنت دوريّة من الإقليميّ في أمن الدّولة، وبعد عمليّة رصد ومتابعة، من توقيف السوريَّين (م.ع.) و(أ.خ)، لإقدامهما على تعاطي حبوب الكبتاغون وترويجها في منطقة صور، وتبيّن أنّهما دخلا اللبنانيّة خلسةً، وتمّ ضبط الممنوعات التي في حوزتهما بعد أخذ إشارة المختصّ.

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