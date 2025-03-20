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لبنان

سوريان.. دخلا خلسة إلى لبنان وباعا المخدرات

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:00
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 تمكّنت دوريّة من مكتب صور الإقليميّ في أمن الدّولة، وبعد عمليّة رصد ومتابعة، من توقيف السوريَّين (م.ع.) و(أ.خ)، لإقدامهما على تعاطي حبوب الكبتاغون وترويجها في منطقة صور، وتبيّن أنّهما دخلا الأراضي اللبنانيّة خلسةً، وتمّ ضبط الممنوعات التي في حوزتهما بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ.
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