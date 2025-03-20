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لبنان

مُجددا.. مجهولون يقتحمون مدرسة البنات الأولى في طرابلس وينهبون ويحطمون محتوياتها

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:20
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أقدم مجهولون على اقتحام مدرسة البنات الأولى الواقعة خلف لبنان الأخضر على طريق المئتين - طرابلس، حيث قاموا بتخريب وتحطيم الحمامات وسرقة الحنفيات إضافةً إلى نهب محتويات من المكاتب الإدارية قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
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وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان اعتداءات سابقة استهدفت المدرسة خلال الأعوام الماضية.
 
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