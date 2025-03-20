مُجددا.. مجهولون يقتحمون مدرسة البنات الأولى في طرابلس وينهبون ويحطمون محتوياتها

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أقدم مجهولون على اقتحام البنات الأولى الواقعة خلف على طريق المئتين - ، حيث قاموا بتخريب وتحطيم الحمامات وسرقة الحنفيات إضافةً إلى نهب محتويات من المكاتب قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.وتعيد هذه إلى الأذهان اعتداءات سابقة استهدفت خلال الأعوام الماضية.