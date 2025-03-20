13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُجددا.. مجهولون يقتحمون مدرسة البنات الأولى في طرابلس وينهبون ويحطمون محتوياتها
Lebanon 24
20-03-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون على اقتحام
مدرسة
البنات الأولى الواقعة خلف
لبنان
الأخضر
على طريق المئتين -
طرابلس
، حيث قاموا بتخريب وتحطيم الحمامات وسرقة الحنفيات إضافةً إلى نهب محتويات من المكاتب
الإدارية
قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
Advertisement
وتعيد هذه
الحادثة
إلى الأذهان اعتداءات سابقة استهدفت
المدرسة
خلال الأعوام الماضية.
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إطلاق نار عشوائي ليلا والأسباب مجهولة!
Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار عشوائي ليلا والأسباب مجهولة!
20/03/2025 12:53:35
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير تكشف للمرة الاولى.. امبراطورية الأسد نهبت سوريا وتركت الشعب يتسول
Lebanon 24
تقارير تكشف للمرة الاولى.. امبراطورية الأسد نهبت سوريا وتركت الشعب يتسول
20/03/2025 12:53:35
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون طفل "طيور الجنة"؟ شاهدوا ابنته الأولى بين ذراعيه (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون طفل "طيور الجنة"؟ شاهدوا ابنته الأولى بين ذراعيه (صورة)
20/03/2025 12:53:35
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري: مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف حماة
Lebanon 24
المرصد السوري: مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف حماة
20/03/2025 12:53:35
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" شيّع الشهيد علي خليل في حاروف
Lebanon 24
"حزب الله" شيّع الشهيد علي خليل في حاروف
06:45 | 2025-03-20
20/03/2025 06:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
06:30 | 2025-03-20
20/03/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
Lebanon 24
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
06:28 | 2025-03-20
20/03/2025 06:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: وزارة الاعلام ستحرص على تعميم الارشادات الزراعية والممارسات الفضلى لتجنّب الحرائق
Lebanon 24
مرقص: وزارة الاعلام ستحرص على تعميم الارشادات الزراعية والممارسات الفضلى لتجنّب الحرائق
06:26 | 2025-03-20
20/03/2025 06:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء
06:18 | 2025-03-20
20/03/2025 06:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
Lebanon 24
إليكم عطلة المدارس في عيدي الفطر وبشارة السيدة العذراء
11:18 | 2025-03-19
19/03/2025 11:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
هذا جديد رفع الحد الأدنى للأجور
03:15 | 2025-03-20
20/03/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد خطف قلوب الناس.. تيم حسن يغني لممثلة شهيرة أغنية "راغب بقربك أنا راغب" (فيديو)
13:09 | 2025-03-19
19/03/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
Lebanon 24
على "واتسآب" في لبنان.. هذا مصير "مجموعات الدولار"
16:29 | 2025-03-19
19/03/2025 04:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:45 | 2025-03-20
"حزب الله" شيّع الشهيد علي خليل في حاروف
06:30 | 2025-03-20
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
06:28 | 2025-03-20
وزير المالية ناقش مع ممثلي UN-Habitat تنفيذ مشاريع مشتركة
06:26 | 2025-03-20
مرقص: وزارة الاعلام ستحرص على تعميم الارشادات الزراعية والممارسات الفضلى لتجنّب الحرائق
06:18 | 2025-03-20
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء
06:06 | 2025-03-20
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 12:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24