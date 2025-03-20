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لبنان

مع وصول المنخفض الجوي.. إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:42
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الخميس عن قطع بعض الطرقات الجبلية في لبنان نتيجة تراكم الثلوج.
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وأشارت إلى أن الطرق المقطوعة هي:
 
- عيناتا الارز 
- الهرمل  سير الضنية
- كفرذبيان حدث - بعلبك
- معاصر-الشوف كفريا
 
وأشارت إلى أنّ طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.
 
 
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