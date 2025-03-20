مع وصول المنخفض الجوي.. إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

أفادت غرفة "التحكم المروري" عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الخميس عن قطع بعض الجبلية في نتيجة تراكم الثلوج.

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وأشارت إلى أن الطرق المقطوعة هي:

- عيناتا الارز

- الهرمل سير

- كفرذبيان حدث -

- معاصر-الشوف كفريا

وأشارت إلى أنّ طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.