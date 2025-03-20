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لبنان

استمرار دعم ذوي الإعاقة.. تحويل مساعدات نقدية جديدة ضمن البرنامج الاجتماعي

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:00
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية  عبر حسابها على "إكس"، أنه "ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي أطلق في نسيان 2023، تم تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار 2025 وتشمل 18,962 شخصاً من حَمَلة البطاقات الصادرة عن برنامج تأمين حقوق المعوقين ضمن الفئة العمرية المستهدفة والذين تم تحديث بياناتهم وادراجهم في البرنامج لتاريخه. وتبلغ قيمة الأموال التي تمّ تحويلها هذا الشهر 785,360 دولاراً أميركياً".
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