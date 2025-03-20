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لبنان

الحرارة انخفضت بشكل ملموس.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:21
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ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لا يزالان تحت تأثير المنخفض الجوّي المتمركز جنوب تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا مما يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لحدود ٦٠ كم/س ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الغد حيث ينحسر تدريجياً ويتحول الطقس الى مستقر ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأحد .  
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين ١٣ و ٢٢، طرابلس بين ١١ و ٢٠ وزحلة بين ٦ و ١٧ درجة.

 الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  
غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً واستمراردرجات الحرارة بالإنخفاض حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا ( ٦٠ كم/س) خاصة شمال البلاد، مع إحتمال تساقط حبات البرد فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما دون ذلك خاصة في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء مع حدوث بعض الانفراجات.

الجمعة:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع ثلوج تلامس ارتفاع ١٠٠٠ متر شمال البلاد، تخف حدة الأمطار تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل ويستقر الطقس، تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٤٠٠ متر.

السبت:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

الأحد:  
قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.


الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س، تشتّد أحياناً لحدود ٦٠ كم/س خاصة شمال البلاد.
الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٦٠ و٨٥ %.
حال البحر:   مائج ( يتجاوزارتفاع الموج المترين ).
حرارة سطح الماء:   ٢٠°م.
الضغط الجوي:   ١٠١٥ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦١ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٥:٤١

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