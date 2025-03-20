وزيرة البيئة ترحّب بتسلم عبدالله مهام الأمانة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية

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رحّبت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بتسلم الدكتور شادي عبدالله مهام الأمانة العامة الوطني للبحوث العلمية CNRS Lebanon ، وقالت "هو خير من يؤتمن على الإستمرار في خطة النهوض بالمؤسسة والتي كنا نعمل عليها منذ تموز 2022 وحتى تسلّمي وزارة البيئة في شباط 2025، وهو ممن يؤمنون بأن المهمة "تكليف مش تشريف"....وأضافت الزين في تصريح اليوم :"مع الدكتور شادي والزملاء في المجلس، خضنا معركة القطاع العام ومعركة البحث العلمي وتحدي الانتقال من مرحلة التكيّف إلى مسار التطوير والتحديث في الوقت الذي كان فيه البلد يعاني من أقسى تداعيات الأزمة. نجحنا ورسّخنا دور المجلس كمرجعية علمية في مجالات عمل مراكزه واستحدثنا مركزاً جديداً رغم مفاعيل الأزمة، وحوّلنا برامجه لتكون صلة وصل بين البحث العلمي والجامعات من جهة واتخاذ والسياسات العامة من جهة أخرى، كما فتحنا آفاقاً محلية ودولية جديدة متنوعة للتعاون وإتاحة الفرص امام الباحثين والباحثات اللبنانيين. أعدنا انتظام العمل المؤسساتي إيماناً منا بأنه لا إنجازات حقيقية مستدامة ان لم تترافق مع بناء مؤسسات قوية فعّالة أهم دعائمها الرؤية، الكفاءة، الدينامية، القدرة على التحوّل، وحسن الإدارة والحوكمة".وأكدت أنه "ما زال هناك المزيد لتكون هذه المؤسسة وفيّة لقانون إنشائها أي الذراع العلمي للدولة ، وكلي ثقة بأن الزميل شادي عبدالله، مع باقي الزملاء الأوفياء، سيكملون المسيرة ضمن هذا التوجه، ومن جهتي في وزارة البيئة، والتزاماً بهذا القانون، سأكون عوناً لهم وسيكون المجلس "كبير مستشاري" الوزارة وذراعها العلمي الأول بالإضافة إلى المؤسسات العريقة الشريكة من جامعات ومراكز بحثية...". وختمت "كل التوفيق وكامل الثقة".