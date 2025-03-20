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لبنان

نقيب المحامين في بيروت التقى السفير الهولندي وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:40
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استقبل نقيب المحامين في بيروت فادي المصري في دار النقابة،  سفير هولندا في لبنان فرانك مولين Frank Mollen والمسؤول الأول لشؤون السياسات في السفارة السيد آلان واكد، بحضور رئيسة لجنة العلاقات العامة في النقابة منى فيصل طعمة و نديم حماده. 
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وكانت مناسبة جرى خلالها البحث في سبل التعاون، مع التأكيد المشترك لدور نقابة المحامين في نهضة قطاع العدالة.(الوكالة الوطنية)
 
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