نقيب المحامين في بيروت التقى السفير الهولندي وهذا ما تم بحثه

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استقبل نقيب المحامين في بيروت فادي المصري في دار النقابة، سفير هولندا في فرانك مولين Frank Mollen والمسؤول الأول لشؤون السياسات في السفارة السيد واكد، رئيسة العامة في النقابة منى طعمة و نديم حماده.وكانت مناسبة جرى خلالها في سبل التعاون، مع التأكيد المشترك لدور نقابة المحامين في نهضة قطاع العدالة.(الوكالة الوطنية)