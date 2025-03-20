Advertisement

لبنان

أعلنوا الإضراب المفتوح.. السيد يطالب برواتب جهاز اطفاء الفيحاء وموظفي وعمال بلدية الميناء

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1335964-638780681859466750.png
Doc-P-1335964-638780681859466750.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكّر رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد في بيان  بـ "أزمة بلدية الميناء المالية التي تحول دون تسديد رواتب الموظفين والعمال والشرطة وغيرهم كما انها في الوقت عينه لا تلبي احتياجات موظفيها والعمال الاستشفائية وهذا خطر دائم على العمال.  لذلك جئنا نذكر بهذا الواقع المؤلم لنشدد على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللازمة للعمال وبخاصة الاستشفاء ، كما لنؤكد ضرورة توفير الاموال والرواتب فمن منا يعمل من دون أجر؟  في الواقع ان هذا الامر يحصل في مدينة الميناء. وكنا في وقت سابق قد دعونا كبريات المؤسسات في مدينة الميناء لتسديد مستحقاتهم المالية لتمكين الصندوق البلدي من تسديد رواتب العمال والموظفين والمياومين والشرطة".
Advertisement

أضاف: "اننا نذكر بأننا سبق أن تعاونا مع الرئيس نجيب ميقاتي في السعي لتوفير الاموال من خلال عائدات  الخلوي الأمر الذي لا يزال عالقا في وزارة المال واليوم نلفت الى ضرورة التعاطي مع بلدية الميناء بشفافية وبمسؤولية وطنية وتوفير الاموال للمدينه حتى تتمكن من متابعة عملها لافتين الى ان رمضان قد مضى على هؤلاء الموظفين وعانوا خلاله الامرين نتيجه تعثرهم المالي وعدم حصولهم على رواتبهم ، واليوم وعلى مشارف عيد الفطر المبارك يجد العمال انفسهم في ضيق واهمال وتخل وان هذا الامر يلزمهم باعلان الاضراب المفتوح ونحن معهم نؤازرهم مؤكدين أن عمال وموظفي البلدية والشرطة يعملون بمناقبية عالية ، ويقدمون كل ما هو مطلوب للمواطنين من خدمات على مدار الساعة".

تابع:"اننا نسال في الوقت عينه عن مصير الاموال التي تجبى من مؤسسات عدة سواء من المرفأ أو من غيره،  أين تذهب هذه الأموال لماذا لا تخصص أولا بأول للعمال من يشرف على هذا الملف بالذات وما هو موقف رئيسة البلدية بالانابة. كنا نود نحن وعمال بلدية الميناء ان نهنئ اللبنانيين برمضان ونؤكد على الامال العراض التي نحملها في هذه الايام ومع حكومة تعلن نيتها مساعدة طرابلس والشمال وعكار لكن هذا الامر وهذا الاعلان يحتاج الى التنفيذ".

ختم:" لا نسقط  مطلبنا الدائم بايجاد لمالية اتحاد بلديات الفيحاء وتوفير الاموال لجهاز الاطفاء ونؤكد مجددا ضرورة توفير اموال إضافية لهم من مؤسسات مانحة ومن صندوق يدعم مؤسسات الطوارئ المهمة في مدينة طرابلس لا سيما جهاز اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء".
 
مواضيع ذات صلة
23 شباط تشييع السيّدين...نعشان على آليّة كبيرة مفتوحة أمام الأعين
lebanon 24
20/03/2025 15:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات الشمال: جهاز الاطفاء في طرابلس غير قادر على تلبية الاحتياجات
lebanon 24
20/03/2025 15:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة متعاقدي الاساسي الرسمي: نعلن خيار الاضراب في حال لم يتم إيجاد حلول منصفة للاساتذة
lebanon 24
20/03/2025 15:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يُطالب: لاعادة النظر بوضع الأساتذة ورواتبهم
lebanon 24
20/03/2025 15:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2025-03-20
09:09 | 2025-03-20
09:08 | 2025-03-20
09:04 | 2025-03-20
08:49 | 2025-03-20
08:47 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24