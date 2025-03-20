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لبنان

"بيروت ماراتون" ترفع التحضيرات الخاصة بسباق ماراتون بيروت الدولي في الأول من ايار

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:04
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رفعت جمعية "بيروت ماراتون" تحضيراتها الإدارية واللوجستية لتنظيم سباق ماراتون بيروت الدولي المقرر يوم الخميس 1 أيار 2025 في منطقة واجهة بيروت البحرية تحت شعار "تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان" .
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وعقدت الهيئة الإدارية للجمعية إجتماع عمل بحضور رئيستها مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين والأعضاء دينا حركة ورادا صوّاف وغسان حجار وإلهام الفقيه وبشير السقّا والمديرة التنفيذية ثريا بربير ومديرالسباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة وفريق العمل. كما حضر كل من جو حرب رئيس الشركة المتخصصة في إبتكار وتنظيم المعارض والمناسبات وأسعد السبعلي المدير العام لشركة "اراميكس".

وشددت الخليل على "ضرورة مضاعفة الجهود والإجراءات التنظيمية من قبل فريق العمل خلال الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عم موعد السباق".

وقدم حرب شرحا مرئيا عن الترتيبات اللوجستية في منطقتي الإنطلاق والوصول.

كذلك كان عرض مرئي أيضا حول كل الشروط والمعلومات عن السباق من قبل مديرة العمليات فرنسواز نعمة التي أشارت إلى آلية التسجيل في السباق عبر الموقع الإلكتروني beirutmarathon.org والموعد النهائي للتسجيل يوم 20 نيسان المقبل، مشددة على أهمية الإسراع في التسجيل "وأن يكون شخصيا لتجنب أي أخطاء في إدخال البيانات".(الوكالة الوطنية)


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