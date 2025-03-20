Advertisement

لبنان

سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1335981-638780709055936584.jpg
Doc-P-1335981-638780709055936584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
Advertisement

كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: أكدت ضرورة إستكمال القوانين الإصلاحيّة
lebanon 24
20/03/2025 15:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
20/03/2025 15:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين عون وسلام قبيل جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
20/03/2025 15:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في السرايا الحكومية.. جلسة لمجلس الوزراء برئاسة سلام
lebanon 24
20/03/2025 15:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:16 | 2025-03-20
09:10 | 2025-03-20
09:09 | 2025-03-20
09:08 | 2025-03-20
09:04 | 2025-03-20
08:49 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24