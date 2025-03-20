لجنة الشؤون الخارجية تابعت مع فرايسن ملف النزوح السوري

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة فادي علامة وحضور المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيفو فرايسن وحضور الاعضاء .وقال علامة بعد الجلسة : "عقدت لجنة الخارجية والمغتربين اليوم مع المفوضية السامية للامم المتحدة للشؤون اللاجئين، في حضور الزملاء النواب ومسؤولين في القيادات الامنية وممثلين عن وزارة الخارجية. وكان الهدف متابعة ملف النزوح وأخذ فكرة عما يجري اليوم ، أننا نشهد موجة جديدة من النزوح على مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في .أضاف :" واستمعنا في البداية إلى مسؤول المفوضية السيد ايغو عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حاليا وفهمنا منه، انهم كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالي 800الف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145دولارا وحاليا نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل . وممكن خلال شهرين ان ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ إلى مئتي الف عائلة وهذا سيسبب ضغطا على وعلى النازحين فهناك قسم كبير منهم عاد إلى والموضوع الاساسي هو ان الموجودة التي تقول انه مليون ونصف او انخفضوا إلى مليو ن 400ونحن في نتحدث عن اعداد اكثر من مليونين . ان الشق الاساسي والكبير منهم اصبح نازحا اقتصاديا واليوم هناك حكومة جديدة في وهناك نظام جديد في ومن كان موجودا في ويقول ان الهدف من بقائه ، هو سبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب ان يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع والعبء الكبير على الحكومة هذا ما استنتجناه اليوم ".أضاف :"وعلى الحكومة ، ان تفعل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين. والكل يعرف ان الوضع الاقتصادي هو الاساس فإذا اصبح مستتبا في فسنشهد موجة اسرع وأكبر من النازحين السوريين ويعودون إلى بلادهم .ومن الان حتى ذلك الوقت ونتيجة التخفيض من الجهات الدولية يمكن ان تسبب بمشاكل اكثر ".وأمل علامة "ان يكون هناك خطة سريعة"، مشددا على وجوب "أن يبذل جهد كبير من قبل الدولة مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية للعودة لان السبب السياسي الذي كان قائما انتفى ، وصار هناك ضرورة للإسراع في العودة "، مؤكدا ضرورة "ان يتحدث في الوقت نفسه مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم والأسراع في العودة".