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لبنان

اللواء شقير بحث والسفيرة جونسون في التطورات

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:11
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف وتم خلال اللقاء البحث في المواضيع والتطورات المتعلقة في لبنان والمنطقة.
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