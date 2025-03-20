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لبنان

إطلاق نار من سوريا على بلدة حوش السيد علي

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إطلاق نار من الجانب السوريّ على حوش السيد علي الحدوديّة، خلال تشييع أحد شهداء البلدة.
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