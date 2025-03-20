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لبنان

سليمان: حملات التشكيك والتخوين ارتدّت اليوم على مطلقيها

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:34
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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم ان" حملات التشكيك والتخوين وكذلك التقصير كما الاتهام بالعمالة والطعن بالظهر طوال العقود السابقة، ارتدّت اليوم على مطلقيها، وحصل ما حصل".
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وسأل:"تُرى هل استُنفِذ الوقت وهل أنتم تسعون للعودة الى النغمة ذاتها؟!".

وختم:"خياراتكم لم تكن مفيدة وأنتم تعرفون ذلك. اتركوا للدولة، التي تمثل الشعب، وللمؤسسات وللجيش ان يأخذوا خياراتهم. ألا يحق للدولة وأدواتها القانونية والشرعية بفترة سماح لمدة ٦ اشهر ؟!، وقد استهلكتم من وقتها سنوات فوصلنا إلى ما وصلنا اليه؟".
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