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لبنان
سليمان: حملات التشكيك والتخوين ارتدّت اليوم على مطلقيها
Lebanon 24
20-03-2025
|
07:34
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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم ان" حملات التشكيك والتخوين وكذلك التقصير كما الاتهام بالعمالة والطعن بالظهر طوال
العقود
السابقة، ارتدّت اليوم على مطلقيها، وحصل ما حصل".
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وسأل:"تُرى هل استُنفِذ الوقت وهل أنتم تسعون للعودة الى النغمة ذاتها؟!".
وختم:"خياراتكم لم تكن مفيدة وأنتم تعرفون ذلك. اتركوا للدولة، التي تمثل الشعب، وللمؤسسات وللجيش ان يأخذوا خياراتهم. ألا يحق للدولة وأدواتها القانونية والشرعية بفترة سماح لمدة ٦
اشهر
؟!، وقد استهلكتم من وقتها سنوات فوصلنا إلى ما وصلنا اليه؟".
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