سليمان: حملات التشكيك والتخوين ارتدّت اليوم على مطلقيها

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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم ان" حملات التشكيك والتخوين وكذلك التقصير كما الاتهام بالعمالة والطعن بالظهر طوال السابقة، ارتدّت اليوم على مطلقيها، وحصل ما حصل".وسأل:"تُرى هل استُنفِذ الوقت وهل أنتم تسعون للعودة الى النغمة ذاتها؟!".وختم:"خياراتكم لم تكن مفيدة وأنتم تعرفون ذلك. اتركوا للدولة، التي تمثل الشعب، وللمؤسسات وللجيش ان يأخذوا خياراتهم. ألا يحق للدولة وأدواتها القانونية والشرعية بفترة سماح لمدة ٦ ؟!، وقد استهلكتم من وقتها سنوات فوصلنا إلى ما وصلنا اليه؟".