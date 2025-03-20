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لبنان

الحاج حسن أشاد من الهرمل بدور الجيش ودعا أبناء العشائر الى إحتضانه والوقوف معه

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:36
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أشاد رئيس تكتل "نواب بعلبك -  الهرمل "النائب حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها في تشييع أحد عناصر "حزب الله"، في الهرمل، ب"الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية". وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثًا ‏رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري "الذي كان على ‏السمع الدائم والتواصل المستمر".‏
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ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء المنطقة إلى "احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه ،لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة".

وطالب ب"الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك من يُخطّط ‏ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيين أنفسهم، وبين لبنان وسوريا، وأنّ هناك أياد ي أميركية ‏ومخابرات أجنبية وسواها، ومشاكل فردية قد تحصل وتتطور، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها".

 
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