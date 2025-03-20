الحاج حسن أشاد من الهرمل بدور الجيش ودعا أبناء العشائر الى إحتضانه والوقوف معه

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أشاد رئيس تكتل "نواب بعلبك - الهرمل "النائب حسين الحاج حسن، في كلمة ألقاها في تشييع أحد عناصر "حزب الله"، في الهرمل، ب"الجيش اللبناني الذي قام بدوره وحشد ‏قواته ودخل إلى بلدة حوش السيد علي اللبنانية". وحيّا قيادته وضباطه وجنوده، وقائده المعين حديثًا ‏رودولف هيكل ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري "الذي كان على ‏السمع الدائم والتواصل المستمر".‏ودعا الحاج حسن العشائر والعائلات وأبناء إلى "احتضان الجيش اللبناني والوقوف معه ،لأننا ما زلنا ‏نؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة".وطالب ب"الوعي والانتباه في هذه المرحلة، لأنّ هناك من يُخطّط ‏ويعمل في الليل والنهار لزرع الفتن بين اللبنانيين أنفسهم، وبين وسوريا، وأنّ هناك أياد ي أميركية ‏ومخابرات أجنبية وسواها، ومشاكل فردية قد تحصل وتتطور، وحدود لها طبيعتها وتفاصيلها".