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لبنان

مصدر قضائي: لبنان مستعدّ لتسليم 700 سجين سوري لدمشق

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:17
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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي لبناني قوله، إن بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من ألفين يقبعون في السجون اللبنانية المكتظة.
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وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم" بعد "إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم". (العربية)
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