مصدر قضائي: لبنان مستعدّ لتسليم 700 سجين سوري لدمشق

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نقلت الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي لبناني قوله، إن بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من يقبعون في السجون المكتظة.وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم" بعد "إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين يستوفون شروط تسليمهم". (العربية)