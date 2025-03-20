اجتماع لجنة حقوق الإنسان: بحث في قضايا التعذيب والسجون والتشريعات الحقوقية

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اجتمعت حقوق الإنسان برئاسة ميشال موسى، النواب نزيه متى، ملحم خلف، سيمون أبي رميا، وشربل مارون، مع المندوبة العامة لمنظمة ACAT السيدة ناتالي سيف، وسفيرة المنظمة في أنطوانيت شاهين.وتناول الاجتماع قضايا التعذيب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض قانون إنشاء الهيئة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة استكمال المراسيم التطبيقية لضمان تنفيذ مهامها بفعالية.وناقش المجتمعون المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أقرها مجلس النواب، والمتعلقة بإجراءات لدى الضابطة العدلية. كما تطرقوا إلى مختلف المرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصًا أوضاع السجون في ، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية الصعبة.وأكد النواب أهمية تعزيز التعاون لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ، مشددين على ضرورة التنسيق مع المنظمات لدعم جهود إصلاح السجون وتحسين أوضاع المحتجزين.