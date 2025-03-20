Advertisement

لبنان

اجتماع لجنة حقوق الإنسان: بحث في قضايا التعذيب والسجون والتشريعات الحقوقية

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1336047-638780793128401539.jpg
Doc-P-1336047-638780793128401539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور النواب نزيه متى، ملحم خلف، سيمون أبي رميا، وشربل مارون، مع المندوبة العامة لمنظمة ACAT السيدة ناتالي سيف، وسفيرة المنظمة في لبنان أنطوانيت شاهين.  
Advertisement

وتناول الاجتماع قضايا التعذيب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة استكمال المراسيم التطبيقية لضمان تنفيذ مهامها بفعالية.  

وناقش المجتمعون المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أقرها مجلس النواب، والمتعلقة بإجراءات التحقيق لدى الضابطة العدلية. كما تطرقوا إلى مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصًا أوضاع السجون في لبنان، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية الصعبة.  

وأكد النواب أهمية تعزيز التعاون لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، مشددين على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لدعم جهود إصلاح السجون وتحسين أوضاع المحتجزين.
مواضيع ذات صلة
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
lebanon 24
20/03/2025 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل بحث وسفير الأردن في التعاون القضائي والحقوقي
lebanon 24
20/03/2025 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع للجنة السجون في نقابة المحامين في سجن رومية
lebanon 24
20/03/2025 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حقوق الإنسان تُدين تصاعد عمليات الإعدام في إيران
lebanon 24
20/03/2025 17:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2025-03-20
11:27 | 2025-03-20
11:24 | 2025-03-20
11:04 | 2025-03-20
11:01 | 2025-03-20
10:59 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24