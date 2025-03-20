الثلوج ستُلامس الـ700 متر... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن المُنخفض الذي يضرب لبنان

قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، إنّه مع دخول الكتل القطبيّة اليوم إلى ، بدأت الثلوج تتساقط بشكل ملحوظ على ارتفاع 1000 - 1100 متر.

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وأضاف الأب أنّ الثلوج ستتدنى مع تقدّم الساعات، وستُلامس الـ700 - 800 متر بين المساء وصباح الغدّ.

وأشار إلى أنّ المناطق التي تعلو عن 900 متر أو 1000 متر عن سطح البحر، ستشهد تراكمات، كما أنّ البقاعين الأوسط والغربيّ سيكون لهما حصتهما من تساقط الثلوج.

وتابع الأب أنّ الحرارة على ستتراوح بين 7 و8 درجات في فترة المساء.