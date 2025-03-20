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لبنان

قائد الجيش عرض الأوضاع مع السفيرة الأميركية

Lebanon 24
20-03-2025 | 09:16
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفيرة الأميركية في لبنان Lisa A. Johnson، وبحث معها خلال اللقاء في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما استقبل وفدًا من اللّجنة العسكرية التقنية في لبنان MTC4L. تناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.
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