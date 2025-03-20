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لبنان
قائد الجيش عرض الأوضاع مع السفيرة الأميركية
Lebanon 24
20-03-2025
|
09:16
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استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف
هيكل في مكتبه في اليرزة السفيرة الأميركية في
لبنان
Lisa A. Johnson، وبحث معها خلال اللقاء في الأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة.
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كما استقبل وفدًا من اللّجنة
العسكرية
التقنية في
لبنان
MTC4L. تناول
البحث
سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.
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