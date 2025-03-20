قائد الجيش عرض الأوضاع مع السفيرة الأميركية

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استقبل العماد هيكل في مكتبه في اليرزة السفيرة الأميركية في Lisa A. Johnson، وبحث معها خلال اللقاء في الأوضاع العامة في والمنطقة.كما استقبل وفدًا من اللّجنة التقنية في MTC4L. تناول سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.