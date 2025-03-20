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لبنان
إعلاميون ونواب وحقوقيون في مواجهة حملات التهديد والتضليل المالي
Lebanon 24
20-03-2025
|
09:21
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أصدر أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية بيانًا مشتركًا بعنوان "كي لا تقتل الحملات المشبوهة الدولة"، استنكرت فيه ما وصفته بحملة ممنهجة يقودها بعض المصرفيين والنافذين بهدف الإفلات من المحاسبة، خصوصًا مع اقتراب التعيينات
المالية
والانتخابات.
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وأشار
البيان
إلى خطورة المال السياسي والمصرفي على الإعلام، حيث يتم استغلال بعض الوسائل الإعلامية لنشر
أخبار
مضللة تخدم مصالح القوى
المالية
النافذة، في ظل غياب الرقابة
الرسمية
على الإعلام. كما حذّر من محاولات الضغط الإعلامي على القضاء لتحويله إلى أداة لقمع القوى الإصلاحية والصحافيين الاستقصائيين، بدلًا من مساءلة المتورطين في الجرائم
المالية
. واعتبر أن الهجوم المنظم على القوى الإصلاحية لا يستهدف أفرادها فحسب، بل يسعى إلى إبقاء الدولة رهينة لمجموعات مالية وسياسية نافذة تعمل على عرقلة أي محاولات إصلاحية.
ودعا الموقعون السلطات السياسية، وعلى رأسها رئيسا الجمهورية والحكومة، إلى التصدي لهذه الحملات وكشف حقيقتها للرأي العام، كما شددوا على ضرورة إنجاز الإصلاحات المؤسساتية في قطاعي الإعلام والقضاء لمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي. وأكدوا رفضهم للاستدعاءات القضائية المسيّسة التي تستهدف القوى الإصلاحية، مطالبين بتحرك قضائي جاد لمحاكمة المتورطين في نهب المال العام.
وفي الختام، شدد
البيان
على ثقة الموقعين بوعي الشعب اللبناني، مؤكدين استمرارهم في معركة تحقيق العدالة وإصلاح الدولة رغم كل محاولات الترهيب والتضليل.
الجهات الموقعة على
البيان
المشترك شملت مجموعة واسعة من النواب، المؤسسات الإعلامية، المنظمات الحقوقية، الأحزاب والمجموعات السياسية والاغترابية. من بين النواب الموقعين: إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ملحم خلف، ياسين ياسين، فراس حمدان، شربل مسعد، نجاة صليبا، ميشال الدويهي، وحليمة القعقور. كما شاركت مؤسسات إعلامية وتجمعات صحافية، منها تجمع نقابة الصحافة البديلة، المدن، درج، إذاعة صوت الشعب، رصيف22،
لبنان
والعالم، مجلة "صفر"، نقد ميديا، شريكة ولكن، سنيبر نيوز، مناطق نت، وترة بودكاست، ومصدر عام (Public Source). كذلك، وقّعت منظمات حقوقية وجمعيات مدنية، أبرزها رابطة المودعين، المفكرة القانونية، كلّنا إرادة، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)، مبادرة سياسات الغد، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، نواة للمبادرات القانونية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، رواد الحقوق، منظمة إعلام للسلام (MAP)، ريفورم، جمعية FEMALE، سمكس (SMEX)، مبادرة غربال، ألف - تحرك من أجل حقوق الإنسان، والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين. أما على الصعيد السياسي والاغترابي، فكان من بين الموقعين حزب الكتلة الوطنية، شبكة الاغتراب اللبناني (TLDN)، مجموعة TeamHope، تَقَدُم، تيار التغيير في الجنوب، تحالف وطني، حزب لَنا، شبكة مدى، مدينتي، تجمّع أمد: الأرض. المجتمع. الدولة، لِحَقّي، قدرات، المرصد الشعبي، حركة أسس،
لبنان
عن جديد (Relebanon)، الحراك الاغترابي في ميشيغان، والصالون الثقافي في ليفونيا - ميشيغان.
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