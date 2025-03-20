توقيف 5 أشخاص في بلدة القماطية.. هذا ما فعلوه

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه الآتي:"بتاريخ 19/ 3/ 2025، أوقفت دورية من مديرية في بلدة القماطية – عاليه المواطنين: (ع.ر.)، (ف.ح.)، (ش.ش.)، (ن.ح.)، والسوري (ا.ك.) لإطلاقهم النار في البلدة المذكورة أثناء تشييع بتاريخَي 17 و18/ 3/ 2025، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلمت المضبوطات وبوشر مع الموقوفين بإشراف المختص".