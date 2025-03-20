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لبنان

إغلاق 3 معابر غير شرعية في القاع والهرمل

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:35
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي  :
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 ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة - الهرمل.
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