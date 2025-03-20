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لبنان

عون استقبل وفداً من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:59
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استقبل رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"، ضم نيكولا يونغ، محمد الشقيري، ديبورا زانسترا، جوناثان لويس، ولين عمار.  
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خلال اللقاء، أطلع الوفد الرئيس عون على دور المكتب في معالجة القضايا المالية والاقتصادية العالقة، مستعرضًا خبرته الواسعة في هذا المجال.  

كما ناقش أعضاء الوفد الإجراءات التي ينبغي أن تعتمدها الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف سندات اليوروبوند، بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة اللبنانية ومصالح حاملي هذه السندات.
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