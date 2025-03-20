عون استقبل وفداً من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"

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استقبل رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"، ضم نيكولا يونغ، محمد الشقيري، ديبورا زانسترا، جوناثان لويس، ولين عمار.خلال اللقاء، أطلع الوفد الرئيس عون على دور في معالجة والاقتصادية العالقة، مستعرضًا خبرته الواسعة في هذا المجال.كما ناقش أعضاء الوفد الإجراءات التي ينبغي أن تعتمدها الحكومة لمعالجة ملف سندات اليوروبوند، بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة ومصالح حاملي هذه السندات.