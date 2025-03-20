عبر الحدود اللبنانية السورية.. تسليم جثة مقاتل من "تحرير الشام"

قام الصليب الأحمر اللبناني، وبمواكبة من الجيش ومديرية المخابرات، بتسليم جثة أحد مقاتلي "هيئة تحرير الشام" إلى الجانب السوري عبر معبر جوسيه - القاع الحدودي. (الوكالة الوطنية)

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