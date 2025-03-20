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لبنان

عبر الحدود اللبنانية السورية.. تسليم جثة مقاتل من "تحرير الشام"

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:04
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قام الصليب الأحمر اللبناني، وبمواكبة من الجيش ومديرية المخابرات، بتسليم جثة أحد مقاتلي "هيئة تحرير الشام" إلى الجانب السوري عبر معبر جوسيه - القاع الحدودي. (الوكالة الوطنية)
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