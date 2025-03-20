رجّي استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً كبيراً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة السعودية ضمّ رئيس المجلس ربيع الأمين ونائبه طوني الراعي و13 من أعضائه. أطلَع الوفد الوزير رجّي على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي ونشاطاته منذ إنطلاقه عام 2019، وما يقوم به لدعم بيئة الأعمال في السعودية وباقي دول الخليج ، ومساعدة اللبنانيين الموجودين في هذه الدول ودول أخرى في مجالات أعمالهم المختلفة، بالاضافة الى متابعة شؤون المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الحفاظ على الهوية . كما عرض الوفد على الوزير رجي مشروعه ورؤيته لقيام حكومة رقمية في ، واستعداد المجلس لوضع خبراته في هذا المجال بتصرف الحكومة .وشكر الوزير رجّي مجلس التنفيذيين اللبنانيين، رئيساً وأعضاءً، على الجهود التي يقومون بها لدعم وطنهم وتعزيز مكانته الاقتصادية، وتقوية استثمارات اللبنانيين ومصالحهم الاقتصادية في الخارج، وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في . وأشار الوزير رجّي الى الزيارة الناجحة والمهمّة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى السعودية، والتي تمثـّل خطوة أساسية، مع إنطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، نحو إعادة الى عمقه وتصويب علاقاته مع المملكة السعودية وباقي أشقائه العرب لم يبخلوا يوما بدعمه ومساندة شعبه في كل المحطات.