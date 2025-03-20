Advertisement

لبنان

رجّي استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1336114-638780885016402891.jpg
Doc-P-1336114-638780885016402891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفداً كبيراً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية ضمّ رئيس المجلس ربيع الأمين ونائبه طوني الراعي و13 من أعضائه. أطلَع الوفد الوزير رجّي على طبيعة عمل المجلس ودوره الاقتصادي ونشاطاته منذ إنطلاقه عام 2019، وما يقوم به لدعم بيئة الأعمال اللبنانية في السعودية وباقي دول الخليج العربي، ومساعدة اللبنانيين الموجودين في هذه الدول ودول أخرى في مجالات أعمالهم المختلفة، بالاضافة الى متابعة شؤون المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الحفاظ على الهوية اللبنانية. كما عرض الوفد على الوزير رجي مشروعه ورؤيته لقيام حكومة رقمية في لبنان، واستعداد المجلس لوضع خبراته في هذا المجال بتصرف الحكومة اللبنانية
Advertisement

وشكر الوزير رجّي مجلس التنفيذيين اللبنانيين، رئيساً وأعضاءً، على الجهود التي يقومون بها لدعم وطنهم لبنان وتعزيز مكانته الاقتصادية، وتقوية استثمارات اللبنانيين ومصالحهم الاقتصادية في الخارج، وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في لبنان. وأشار الوزير رجّي الى الزيارة الناجحة والمهمّة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى السعودية، والتي تمثـّل خطوة أساسية، مع إنطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، نحو إعادة لبنان الى عمقه العربي وتصويب علاقاته مع المملكة العربية السعودية وباقي أشقائه العرب الذين لم يبخلوا يوما بدعمه ومساندة شعبه في كل المحطات.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال استقباله وفد مجلس التنفيذيين في المملكة العربية السعودية: الاغتراب يشكّل رافعةً للبنان ومن حقّ المغتربين أن يتمثّلوا في المجلس النيابي بالطريقة الأفضل
lebanon 24
20/03/2025 19:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية
lebanon 24
20/03/2025 19:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل الرئيس ميشال سليمان وأعضاء مجلس نقابة الصحافة ووفداً من جمعية المصارف
lebanon 24
20/03/2025 19:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفدًا برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني: النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة ونحن عازمون على إعادة بناء الثقة مع الجميع
lebanon 24
20/03/2025 19:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2025-03-20
13:22 | 2025-03-20
13:18 | 2025-03-20
13:13 | 2025-03-20
13:05 | 2025-03-20
13:00 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24