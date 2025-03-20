بري: "الريجي" مثال يُحتذى في الإدارة العامة

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استقبل ، اليوم الخميس في مكتبه، وفداً من إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" برئاسة مديرها العام ناصيف سقلاوي.واستعرض الوفد مع الرئيس النتائج المحققة لعام 2024 وحجم العائدات التي تم رفد الخزينة بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لدعم مزارعي التبغ وضمان استمرارية عملية الشراء. كما أطلعوه على التدابير التي اعتمدتها الإدارة خلال فترة العدوان لضمان استمرارية العمل في مؤسساتها.وأشاد الرئيس بدور "الريجي"، معتبراً أنها تمثل نموذجاً ناجحاً بين الإدارات العامة.