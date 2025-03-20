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لبنان

بري: "الريجي" مثال يُحتذى في الإدارة العامة

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:27
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس في مكتبه، وفداً من إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" برئاسة مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي.  
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واستعرض الوفد مع الرئيس بري النتائج المالية المحققة لعام 2024 وحجم العائدات التي تم رفد الخزينة بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لدعم مزارعي التبغ وضمان استمرارية عملية الشراء. كما أطلعوه على التدابير التي اعتمدتها الإدارة خلال فترة العدوان الإسرائيلي لضمان استمرارية العمل في مؤسساتها.  

وأشاد الرئيس بري بدور "الريجي"، معتبراً أنها تمثل نموذجاً ناجحاً بين الإدارات العامة.
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