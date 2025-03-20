رجي: نعمل دبلوماسيًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل

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أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أن يبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف العمليات وضمان الانسحاب الفوري من جميع الأراضي المحتلة.وأوضح في مقابلة مع "فرانس24" أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها وأراضيها، لكنها في الوقت ذاته تعمل على تحميل إسرائيل مسؤولية الدمار والخسائر البشرية، مشيرًا إلى أن سيرفع شكوى ضد إسرائيل لمحاسبتها على جرائمها.وأشار رجي إلى أن الشرط الأساسي لوقف إطلاق النار كان تنفيذ 1701 بالكامل، الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة وفقًا للقرارات 1559 و1680، مضيفًا أن الجيش يقوم بدوره في الجنوب بشهادة المجتمع الدولي.وعن مسألة نزع السلاح غير الشرعي، شدد رجي على أن الأغلبية في تطمح للعيش في دولة طبيعية بقوانين واضحة وأمن مستقر، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يربط المساعدات بإصلاحات سياسية وأمنية، مما يفرض على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة.وأكد أن التطبيع مع إسرائيل غير مطروح، كما أن المفاوضات المباشرة مستبعدة، لكن هناك مقترحًا أميركيًا لتشكيل لجان متخصصة لمعالجة القضايا الحدودية والانسحاب والمعتقلين اللبنانيين، على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.أما عن التطورات على الحدود الشرقية، أكد رجي أن التنسيق مستمر بين وسوريا لمعالجة الخروقات، مشيرًا إلى أن الجيش يتصدى لأي انتهاكات للسيادة. كما كشف عن بوادر إيجابية من النظام السوري الجديد في الاعتراف بسيادة ، ما يمهد لحل مشاكل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين .