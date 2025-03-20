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لبنان

ناصر الدين بحث مع سفيرة منظمة مالطا في تطوير برامج التعاون

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:31
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة سفيرة منظمة مالطا في لبنان ماريا كورتيز، يرافقها المنسق العام للمنظمة والجمعيات الأهلية مع وزارة الصحة خالد قصقص والمستشار الأول للسفارة بول صغبيني.
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وتناول البحث سبل تطوير برامج التعاون المشتركة في مجال إدارة برامج الرعاية الصحية وتنظيم إدخال مساعدات دوائية وصحية إلى لبنان تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموجود بين الدولة اللبنانية ودولة منظمة مالطا. (الوكالة الوطنية)
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