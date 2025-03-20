ناصر الدين بحث مع سفيرة منظمة مالطا في تطوير برامج التعاون

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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في سفيرة منظمة مالطا في ماريا كورتيز، يرافقها المنسق العام للمنظمة والجمعيات الأهلية مع وزارة الصحة خالد قصقص والمستشار الأول للسفارة بول صغبيني.وتناول سبل تطوير برامج التعاون المشتركة في مجال إدارة برامج الرعاية الصحية وتنظيم إدخال مساعدات دوائية وصحية إلى تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموجود بين الدولة ودولة منظمة مالطا. (الوكالة الوطنية)