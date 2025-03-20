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لبنان

مساءً.. لا تسلكوا هذه الطرقات!

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:34
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أفادت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم، بأنّ "طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج". 
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أضافت: "طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا بسبب تكون طبقة من الجليد". 
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