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لبنان
سلام استقبل وفدًا ثقافيًا وفنيًا في السرايا
Lebanon 24
20-03-2025
|
13:05
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استقبل
رئيس
مجلس الوزراء
الدكتور
نواف
سلام بعد ظهر اليوم في
السرايا
السادة عبد الحليم كركلا، عمر كركلا، الشاعر
هنري
زغيب والسيدة اعتدال
حيدر
.
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