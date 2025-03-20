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لبنان

سلام استقبل وفدًا ثقافيًا وفنيًا في السرايا

Lebanon 24
20-03-2025 | 13:05
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا السادة عبد الحليم كركلا، عمر كركلا، الشاعر هنري زغيب والسيدة اعتدال حيدر.
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