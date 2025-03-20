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لبنان

وزير الدفاع التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان

Lebanon 24
20-03-2025 | 13:13
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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش، وخلال اللقاء، تم عرض التطورات والأوضاع الأمنية في منطقة كسروان. (الوكالة الوطنية)
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