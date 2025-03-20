وزير الدفاع التقى رئيس اتحاد بلديات كسروان

التقى الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، رئيس اتحاد بلديات كسروان رئيس بلدية جونية جوان حبيش، وخلال اللقاء، تم عرض التطورات والأوضاع الأمنية في منطقة كسروان. (الوكالة الوطنية)

Advertisement