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لبنان

إشكال وإطلاق نار في مخيم عين الحلوة!

Lebanon 24
20-03-2025 | 13:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع إشكال فردي، مساء اليوم، تطور إلى إطلاق نار في مخيم عين الحلوة، وهناك إصابة تم نقلها إلى مستشفى النداء لتلقي العلاج.
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