بالفيديو.. سلسلة غارات تهزّ الجنوب والبقاع والجيش الإسرائيلي يكشف ما تم استهدافه

ولاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم موقعًا في جنوب لبنان يحتوي على منصات إطلاق صواريخ بعد رصد نشاط لعناصر حزب الله".
وتابع: "هاجمنا موقعًا يحتوي على بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في منطقة البقاع".
مشاهد للغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدات الجنوبية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/0LAzD9Kfpn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 20, 2025
مشاهد للغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدات الجنوبية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/0LAzD9Kfpn
سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف عدداً من البلدات الجنوبية pic.twitter.com/COTEKn47Bu
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 20, 2025
سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف عدداً من البلدات الجنوبية pic.twitter.com/COTEKn47Bu