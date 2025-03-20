بالفيديو.. سلسلة غارات تهزّ الجنوب والبقاع والجيش الإسرائيلي يكشف ما تم استهدافه

شنّ الجيش ، مساء اليوم، ثلاث غارات استهدفت بلدة جباع، ولم تُسجل إصابات بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



كما شنّ غارتين على البقاع: الأولى على السلسلة الشرقية استهدفت بلدة الشعره، والثانية على السلسلة الغربية استهدفت منطقة بين بلدتي شمسطار وطاريا.



وأوضحت مندوبة "لبنان 24" أن لا إصابات في الغارتين على البقاع.

ولاحقًا، أعلن الجيش أنه "هاجم موقعًا في جنوب يحتوي على منصات إطلاق صواريخ بعد رصد نشاط لعناصر حزب الله".

وتابع: "هاجمنا موقعًا يحتوي على بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في منطقة البقاع".

سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف عدداً من الجنوبية pic.twitter.com/COTEKn47Bu — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 20, 2025







