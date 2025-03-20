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لبنان

بالفيديو.. سلسلة غارات تهزّ الجنوب والبقاع والجيش الإسرائيلي يكشف ما تم استهدافه

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:38
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 شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، ثلاث غارات استهدفت بلدة جباع، ولم تُسجل إصابات بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما شنّ غارتين على البقاع: الأولى على السلسلة الشرقية استهدفت بلدة الشعره، والثانية على السلسلة الغربية استهدفت منطقة بين بلدتي شمسطار وطاريا.

وأوضحت مندوبة "لبنان 24" أن لا إصابات في الغارتين على البقاع.
 

ولاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم موقعًا في جنوب لبنان يحتوي على منصات إطلاق صواريخ بعد رصد نشاط لعناصر حزب الله".

وتابع: "هاجمنا موقعًا يحتوي على بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في منطقة البقاع".

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