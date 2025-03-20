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لبنان

عز الدين طالبت الحكومة باعتماد سياسات تضمن إيجاد بيئة عامة عادلة تجاه المرأة اللبنانية

Lebanon 24
20-03-2025 | 14:38
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دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، "الحكومة الجديدة الى اعتماد سياسات وقرارات تضمن ايجاد بيئة عامة منصفة وعادلة تجاه المرأة اللبنانية".
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وطالبت، خلال لقاء عقد في مجلس النواب اليوم لإطلاق تقرير لجنة المرأة والطفل النيابية في اطار المراجعة الاولى للاستراتيجية التي تبنتها اللجنة والتي حملت عنوان "الحماية والتمكين"، ب"إيلاء النساء في الجنوب اولوية في البرامج والمشاريع الحكومية التنموية، مشددة على ان تخصيص النساء الجنوبيات ببرامج تنموية خاصة سيساعد على الاسراع بوضع الامور على السكة الصحيحة في جنوبنا المتألم والمجروح".

واكدت ان "اللجنة اصرت على إبقاء قضايا المرأة قيد البحث والنقاش العام من جهة، وعلى جدول الأعمال التشريعية من جهة أخرى على الرغم من الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان منذ العام ٢٠١٩، ووصلت إلى ذروتها مع الحرب الاسرائيلية الأخيرة".

واوضحت "المسارات التي عملت عليها اللجنة بدءاً من تعميم ثقافة إنصاف النساء لدى النواب مروراً ببناء شراكات مع وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومختلف الأطراف في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وصولاً إلى دفع المستوى التنفيذي لإنتهاج سياسات منصفة وعادلة تجاه المرأة والمساهمة في تمكينها على مختلف المستويات".

ولفتت إلى ان "اللجنة عملت على مستورين الاول: ايجاد بنية تشريعية صديقة للمرأة تؤمن الحماية والرعاية اللازمتين للأطفال والثاني تكريس عدم التعارض بين تمكين المرأة وتمكين الأسرة"، معتبرة ان "الهدفين يكمل أحدهما الآخر وذلك انسجاما مع قيمنا الإجتماعية والأسرية التي تعتبر نقطة التقاء بين كل مكونات المجتمع اللبناني، وانسجاماً أيضاً مع توجه عالمي في هذا الإطار بدأ يشق مساره في عدد غير قليل من الدول".

وتضمن اللقاء عرضا للقوانين التي اقرت وتلك التي لا تزال قيد البحث والدراسة كما شهد حوارا حول الاستراتيجة وكيفية تطويرها. (اليوم السابع)
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