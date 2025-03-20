Advertisement

لبنان

قوى الأمن: تعديل مواعيد فحص الصحة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن

Lebanon 24
20-03-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1336195-638781008955114459.jpg
Doc-P-1336195-638781008955114459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ إلحاقا للبيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 23/2/2025 بشأن تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، وحيث أن يوم الثلاثاء الواقع في 25/3/2025 يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء عملاً بالمذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 11/2025 تاريخ 18/3/2025، تعلن المديرية ما يلي:
Advertisement
أولا: تعديل مواعيد اجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين الذكور والمقررة يوم الثلاثاء في 25/3/2025 بحيث تصبح يوم الأربعاء في 23/4/2025 ، كما يمكن لكافة المرشحين التأكد من المواعيد على الرابط التالي: نتائج طلبات المرشحين لرتبة دركي متمرّن

ثانيا: يمكن لكافة المرشحين مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف 76/416165 ، بشان أي استفسار، وكذلك متابعة كافة الإعلانات التي تصدر تباعاً عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمرتبطة بدورة التطوع لرتبة دركي متمرن من الذكور والاناث، عبر زيارة موقع هذه المديرية العامة الالكتروني على الرابط التالي: www.isf.gov.lb
 
 
مواضيع ذات صلة
بالتفاصيل.. تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث
lebanon 24
21/03/2025 02:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديد موعد إجراء الإختبار الخطي للمرشحين لرتبة مأمور متمرن في الأمن العام
lebanon 24
21/03/2025 02:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن في الأمن العام الذين قُبلوا في الإختبارات الطبية
lebanon 24
21/03/2025 02:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تخريج دورة دركيين متمرنين في معهد قوى الأمن
lebanon 24
21/03/2025 02:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:51 | 2025-03-20
17:48 | 2025-03-20
17:40 | 2025-03-20
17:05 | 2025-03-20
17:00 | 2025-03-20
16:50 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24