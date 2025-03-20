قوى الأمن: تعديل مواعيد فحص الصحة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن

أشارت العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العامّة، إلى أنّ إلحاقا للبيان الصادر عن العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 23/2/2025 بشأن تعديل مواعيد إجراء فحص الصحة العامة والرياضة البدنية للمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث، وحيث أن يوم الثلاثاء الواقع في 25/3/2025 يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء عملاً بالمذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة رقم 11/2025 تاريخ 18/3/2025، تعلن ما يلي:

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