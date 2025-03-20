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لبنان

في طرابلس.. أطلق النار عليه ولاذ بالفرار

Lebanon 24
20-03-2025 | 14:48
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أقدم مجهول، مساء اليوم، على إطلاق النار باتجاه المدعو "م.ع.ا" في شارع برغشة - التبانة في طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وأدى إطلاق النار إلى إصابته بطلقين ناريين في ساقه وبطنه قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى جهة مجهولة.

وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بأنها غير مستقرة.

فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث وملاحقة الفاعل.

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