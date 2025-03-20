في طرابلس.. أطلق النار عليه ولاذ بالفرار

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وأدى إطلاق النار إلى إصابته بطلقين ناريين في ساقه وبطنه قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى جهة مجهولة.وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل الجريح إلى الحكومي لتلقي ، ووصفت حالته بأنها غير مستقرة.فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث وملاحقة الفاعل.