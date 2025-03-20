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لبنان

معلومة تكشف.. لهذا السبب مُنع سلام من السفر!

Lebanon 24
20-03-2025 | 14:53
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أفادت معلومات "الجديد"، مساء اليوم، بأن مدعي عام التمييز يمنع سفر وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد إخبار من لجنة الاقتصاد بمجلس النواب. 
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