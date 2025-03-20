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لبنان

اجتماع بين عون وبري وسلام ينضم لاحقا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-03-2025 | 15:41
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علم "لبنان 24" ان اجتماعا مطولا عقد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل الافطار الرئاسي، وتم خلاله البحث في مجمل الملفات المطروحة.
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وقد انضم الى الاجتماع قبل انتهائه رئيس الحكومة نواف سلام والتقطت صورة الاجتماع.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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