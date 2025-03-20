اجتماع بين عون وبري وسلام ينضم لاحقا

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علم "لبنان 24" ان اجتماعا مطولا عقد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه قبيل الافطار الرئاسي، وتم خلاله في مجمل الملفات المطروحة.وقد انضم الى الاجتماع قبل انتهائه رئيس الحكومة نواف سلام والتقطت الاجتماع.