في حالة واحدة... المساعدات المالية للبنان قد تتسبب بأزمة جديدة

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في هذا الصدد، يوضح الخبير الاقتصادي نديم السبع أنه لا يرى أن المساعدات التي ستتلقاها ستؤدي إلى حدوث تضخم.وأضاف السبع أن يعاني حالياً من وضع اقتصادي صعب، حيث تقتصر المساعدات على تلبية الاحتياجات مثل الغذاء، ولا يوجد فائض من السيولة في الأسواق.وأوضح أن التضخم يحدث عندما يقرر الأفراد يملكون المال شراء سلع غير ضرورية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وهو أمر غير قائم في حالياً، حيث يسعى المواطنون فقط لتلبية احتياجاتهم .أما في ما يتعلق بمسألة حدوث التضخم في حال قررت الدولة تحويل المساعدات من الدولار إلى الليرة وضخها في السوق، فيرى السبع أنه في هذه الحالة، فإن الإقدام على هذه الخطوة قد يؤدي إلى تضخم في سعر الصرف. متسائلاً: "ولكن لماذا ستلجأ الدولة إلى هذا الخيار؟" حيث كانت المساعدات تُستلم بالدولار وتُصرف بالدولار في السابق. وفي حال تم اتباع هذا الخيار، يمكن تجنب التضخم عبر اتباع خطة مدروسة بعناية.أما الحل لتجنب التضخم، فيرى السبع أنّه يكمن في وضع خطة نهوض اقتصادي، وتأسيس نظام اقتصادي قوي وسليم قادر على تجنب الأزمات، وعدم الاعتماد الدائم على المساعدات الخارجية.